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İzmir'de kurbanlıklarını satanlar memleketlerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

İzmir'de kurbanlıklarını satanlar memleketlerine dönüyor

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ilden İzmir'e kurbanlık getiren hayvan sahipleri, satışlarını tamamlayıp memleketlerine dönmeye başladı.

Doğu ve Güneydoğu illerinden, bayrama yaklaşık 20 gün kala İzmir merkeze gelip belediyelerce belirlenen kurban satım yerlerinde hayvanlarını satışa sunan vatandaşlar, bayramın 3. günü kurbanlık satışlarını tamamladı.

Birçok hayvan sahibi, kurbanlıkları bayramın ilk günü bitirip kentten ayrılırken, bazı hayvan sahipleri de kurbanlıkları bayramın 3. günü itibariyle bitirdi.

Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'ndeki hayvan satım yerinde Muş'tan getirdiği hayvanlarını satışını bugün itibariyle bitiren Mehmet Alsandık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 84 büyükbaş kurbanlık getirdiğini ve tamamını sattığını söyledi.

Alsandık, "Fazla kar edemedik ama iyiydi diyebiliriz. Tabi zor oldu. Biz 20 gün boyunca vatandaşlarımız sağlıklı et yesin diye çalıştık. Hayvan pazarında 250 çadır vardı, hepsi bitirip gitti. Fiyatlarımız 4 ile 4 bin 500 lira arasında değişti. Piyasaya göre uygun verdik." diye konuştu.

Bazı hayvan sahipleri, bayrama birkaç gün kala bazı kişilerin, belediyeye yer parası vermeden kurbanlık satışı yaptığını, bunun da haksız rekabete neden olduğunu iddia etti.

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izmir kurban bayramı kurbanlık

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