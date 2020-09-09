İzmir'de Kurtuluşun 98. Yıldönümü Kutlandı

15 Mayıs 1919’da Yunan askerleri tarafından işgal edilen İzmir, 3 yıl, 3 ay, 23 gün süren bu işgalden 9 Eylül 1922’de kurtuldu. Kurtuluşun 98. yıldönümünde, kutlamalar sabahın erken saatlerinde başladı.

Saat 09.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü’ne çok sayıda İzmirli katıldı. Kortej, Türk askerinin İzmir’e girerken izlediği güzergahı takip ederek Basmane Karakolu’nun önünden Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında belediye bandosu, marşlar çaldı. 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra bazı CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP’li milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle devam etti. Buradaki törene resmi erkanın yanı sıra AK Parti ve MHP’li milletvekilleri ve yöneticiler de katıldı. Türk Yıldızları ve Solotürk, tören boyunca selamlama uçuşu yaptı, gökyüzüne Türk bayrağı çizdi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.