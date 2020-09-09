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İzmir'de Kurtuluşun 98. Yıldönümü Kutlandı

09.09.2020 18:14 | Son Güncelleme

15 Mayıs 1919’da Yunan askerleri tarafından işgal edilen İzmir, 3 yıl, 3 ay, 23 gün süren bu işgalden 9 Eylül 1922’de kurtuldu. Kurtuluşun 98. yıldönümünde, kutlamalar sabahın erken saatlerinde başladı

İzmir'de Kurtuluşun 98. Yıldönümü Kutlandı

15 Mayıs 1919’da Yunan askerleri tarafından işgal edilen İzmir, 3 yıl, 3 ay, 23 gün süren bu işgalden 9 Eylül 1922’de kurtuldu. Kurtuluşun 98. yıldönümünde, kutlamalar sabahın erken saatlerinde başladı.

Saat 09.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü’ne çok sayıda İzmirli katıldı. Kortej, Türk askerinin İzmir’e girerken izlediği güzergahı takip ederek Basmane Karakolu’nun önünden Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında belediye bandosu, marşlar çaldı. 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra bazı CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP’li milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle devam etti. Buradaki törene resmi erkanın yanı sıra AK Parti ve MHP’li milletvekilleri ve yöneticiler de katıldı. Türk Yıldızları ve Solotürk, tören boyunca selamlama uçuşu yaptı, gökyüzüne Türk bayrağı çizdi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

“Dünya halklarına örnek bir bağımsızlık mücadelesi”

Törende bir konuşma yapan Soyer, “Bugün coşkuyla kutladığımız 9 Eylül, sadece bir kentin işgalden kurtuluş yıldönümü olmadı. Aynı zamanda topyekun bir mücadeleyi de, sömürgeci anlayışlara karşı tüm halklar için umudun var olduğunu gösterdi. İzmir’in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele Ortadoğu’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Asya’ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. 9 Eylül ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ekonomi ve siyasette onurlu bir varoluş mücadelesiyle dünya sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin ayak sesi oldu. İzmir’in cumhuriyeti ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi 9 Eylül ruhuyla ilgilidir” dedi.

Etkinlikler gün boyunca devam etti

Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ardından İzmir Valiliği önündeki törende 98 yıl önce ilk Türk birliklerin İzmir’e girişi canlandırıldı. İzmir Valiliği'nde Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından birlik komutanı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e Türk bayrağı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü nedeniyle paneller, sergiler, müzik, film, tiyatro ve ışık gösterileri düzenledi. İzmir’deki birçok ilçe belediyesi de farklı etkinliklerle şehrin kurtuluşunu kutladı.

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