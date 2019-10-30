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İzmir'de kutlamalarda Yeni Türkü ve Leman Sam konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağının taşınmasıyla başlayan tören, fener alayı, Yeni Türkü ve Leman Sam konserleriyle sona erdi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağının taşınmasıyla başlayan tören, fener alayı, Yeni Türkü ve Leman Sam konserleriyle sona erdi.

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle son buldu. Gece geç saatlere kadar süren ve sokaklara taşan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 350 metrelik dev Türk bayrağının, Cumhuriyet Meydanı'ndan, Gündoğdu Meydanı'na taşınmasıyla başladı. Fener alayına ise her yaştan binlerce İzmirli katıldı. Fener alayı coşkusuna balkonlarına çıkan vatandaşlarda ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam eden fener alayına eşlik etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylerken, 'Memleketim' şarkısında ise cep telefonlarının ışıklarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kutlamalarının finalinde ise Yeni Türkü ve Leman Sam sahneye çıktı. Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, "Selam olsun İzmir, selam olsun Cumhuriyetimize, en büyük bayram kutlu olsun" sözleriyle konseri başlattı. Yeni Türkü'nün sevilen şarkılarıyla başlayan konser Leman Sam ile devam etti. Leman Sam, konseri sırasında Yeni Türkü'yü sahneye davet etti. Yeni Türkü ve Leman Sam'ın İzmir Marşı'nı birlikte söylemesiyle kutlamalar sona erdi.

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