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İzmir’de kuyumcu soygununda 5 zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde kuyumcunun kepenkleri kırdıktan sonra çaldıkları 10 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kayıplara karışan 3’ü çocuk 5 zanlı yakalandı.İzmir’de, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı Kemeraltı’nda bulunan bir kuyumcunun kepenklerini kırıktan sonra içeriye giren ve 10 bin lira ziynet eşyası çalıp kaçan 5 zanlının kimlikleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

İzmir’in Konak ilçesinde kuyumcunun kepenkleri kırdıktan sonra çaldıkları 10 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kayıplara karışan 3’ü çocuk 5 zanlı yakalandı.
İzmir’de, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı Kemeraltı’nda bulunan bir kuyumcunun kepenklerini kırıktan sonra içeriye giren ve 10 bin lira ziynet eşyası çalıp kaçan 5 zanlının kimlikleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Zanlıların yakalanması için başlatan ekipler, kısa süre sonra 3 çocuk ile Y.K. ve D.B’yi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çalıntı ürünler ise kuyumcuya teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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