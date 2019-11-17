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İzmir'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 00:17 | Son Güncelleme

İzmir'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 4 yaralı

İzmir'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 VE 697 plakalı minibüs, otoyoldaki Güzelbahçe ayrımını geçtikten sonra sol arka tekerinin parçalanması nedeniyle devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüsteki 13 Suriyeli uyrukludan ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Çocuklar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Urla Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İzmir'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 4 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Kaza lastik minibüs

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