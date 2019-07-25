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İzmir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından dün saat 00.30 sıralarında, ilçeye bağlı Özdere açıklarında, bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 17'si Somali, 13'ü Kuveyt, 4'ü Eritre ve 1'i Suriye uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 10'u kadın, 6'sı çocuk olan 35 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemlerini tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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