İzmir'de lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören kız öğrenciden 2 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, salı günü sabah Bahçekahve semtinde oturan dedesi Kadir Ezgi'nin evinden "okula gidiyorum" diyerek ayrılan Pınar Ezgi'den (15) bir daha haber alınamadı.
Durumun bildirildiği polis ve jandarma ekipleri, özel bir lisede öğrenim gören Pınar Ezgi'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Baba Selim Ezgi, yaptığı açıklamada, evleri ilçe merkezinden uzak olduğu için kızının pazartesi günü dedesinde kaldığını, sabah da okula gittiğini belirterek, "Okula gidiyorum diye evden çıkmış. Ben dün saat 15.00'te okuldan almak için okuduğu liseye gittim. Kızımın okula hiç gelmediğini öğrendim." dedi.
Durumu Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdiğini ifade eden baba Ezgi, kızını görenlerin kendilerine veya güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.
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