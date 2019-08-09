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İzmir’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 20:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı.

İzmir’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı. Onlarca itfaiye ekibince müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı. Madeni yağ depolama deposunda çıkan yangında zaman zaman patlamaların da yaşanması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. İtfaiyenin çalışması yetersiz kalınca bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Korkutan yangının yanı başında bulunan depo ve fabrikalara sıçramaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

İzmir’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

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