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İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 21:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 22 arazöz de alevlere müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması ile yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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