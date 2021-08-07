İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bozuk ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıklıova Mahallesi Kocabük mevkisinde, İzmir-Karaburun kara yolu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden duman çıktığını görenler, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan müdahale etti.

Havanın kararmasıyla karadan müdahalenin sürdüğü yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Elektrik hatlarından kaynaklandığı öne sürülen yangında yaklaşık 7 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını da kısa sürede kontrol altına alındı.

