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İzmir'de makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 04:09 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın 2 hektar makilik alanda etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi Sarıgül Sitesi mevkisindeki makilik alanda sigara izmaritinden çıktığı öne sürülen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevlere Dikili Belediyesi ile Bergama, Aliağa ve Çandarlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Rüzgarın da etkisiyle Atatürk Botanik Bahçesi yakınlarına kadar ulaşan yangın ekipler tarafından yaklaşık 2 saatte söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bölgede 2 hektar makilik alanda etkili olduğu öğrenilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Dikili maki yangın

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