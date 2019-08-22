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İzmir’de makilik alanda yangın
YAŞAM HABERLERİ
| 22.08.2019 16:35 |
Son Güncelleme
22 dakika önce
İZMİR (İHA)
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İZMİR (İHA)
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
İzmir’de makilik alanda yangın
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