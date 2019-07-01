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İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 01:11 | Son Güncelleme

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki: - "Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz"

İZMİR (AA) - Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde çıkan yangına birçok kurumun katılımıyla müdahale edildiğini söyledi. Yangın bölgesinde rüzgarın çok etkili olduğunu kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu:

"Yangın kontrol altına alınmış gözüküyor. Özdere turizm bölgesi, oteller bölgesi, 5, 4 yıldızlı otellerimiz var. Buradaki yerli ve yabancı turistlerimizi bölgedeki diğer otellerimize naklettik. Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz."

Tiryaki, 2 otelde kalanların tahliye edildiğini belirterek, "Yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi sakini Tamer Bulut da bölgede bir anda alevler çıktığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini ve müdahale ettiğini söyledi. Bulut, yangın nedeniyle yolların kapanmasından dolayı evlerine gidemediklerini sözlerine ekledi.

Bölgedeki otellerden birinde çalışan Kamil Tuncer ise yangın sırasında lojmanda olduğunu, tek bir kıvılcımdan çıkan yangının büyüdüğünü öğrendiklerini, daha sonra oteldeki misafirlerin başka otellere nakledildiğini belirtti.

Öte yandan yangın nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanan bölgede, yangının kontrol altına alınmasının ardından iki otel dışında tekrar elektrik verilmeye başlandı.

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kontrol müdahale Soğutma yangın

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