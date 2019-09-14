İzmir'de makilik alanlarda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Menemen ilçelerinde makilik alanlarda yangın çıktı.

Urla'nın Balıklıova ile Menemen'in Asarlık Mahalleleri yakınlarındaki makilik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, Balıklıova'daki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 7 arazöz, Asarlık Mahallesi'nde çıkan yangına ise 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

