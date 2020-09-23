HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de marangoz atölyesinde korkutan yangın

İzmir’de marangoz atölyesinde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 22:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.

İzmir’de marangoz atölyesinde korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4184/2 Sokakta bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı atölyeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki katlı binanın üst katındaki 9-suntaların bulunduğu noktada çıkan yangın, etkisini daha da artırmadan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, alevlerin yandaki iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi olası facianın önüne geçti. Yangında atölye büyük zarar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de marangoz atölyesinde korkutan yangın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Belediye Başkanı operatör koltuğuna geçtiBelediye Başkanı operatör koltuğuna geçti
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık
MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Diğer Haberler
Trabzon'da korkunç olay! Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Soylu: Paşalarımızın tamamı terörü bitirmeye gitti
Kahramanmaraş'ta eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü operatör koltuğuna geçti
Belediye Başkanı operatör koltuğuna geçti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.