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İzmir’de marangoz atölyesinde korkutan yangın

06.02.2021 08:05 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 sokakta meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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