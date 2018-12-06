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İzmir'de market işleten çift, başlarından vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesinde Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürüldü.

İzmir'de market işleten çift, başlarından vurularak öldürüldü

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürüldü.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anayol üzerinde market işleten 2 çocukları bulunan Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çifti, işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Çift, başlarından tabancayla birer el ateş edilerek vuruldu.
Silah sesini duyup markete gelen çevre sakinleri, Özkan çiftini, yerde kanlar içinde bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Selçuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İşyerinden bir şey alınmadığı belirlenirken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir'de market işleten çift, başlarından vurularak öldürüldüİzmir'de market işleten çift, başlarından vurularak öldürüldü

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