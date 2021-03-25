HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

25.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde bir marketler zincirindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir marketler zincirindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, marketin kapanış saatine yakın içeriye müşteri gibi giren şahıs, reyon bölümünde bulunan market çalışanına sigara almak istediğini söyledi.
Kasanın önünde ateş etti
Kasaya yönelen market çalışanı N.C. (24), raftan aldığı sigarayı şahsa uzattığı esnada şüpheli şahıs yanında bulundurduğu silahı çıkarttı ve ateş etti. Açılan ateş sonucu mermi iş yerinin camına isabet ederken, çalışandan kasadaki paraları isteyen saldırgan, kasanın açılmaması üzerine ise koşar adımlarla marketten çıkarak kaçtı.
Saldırgan şahıs her yerde aranıyor
Saldırı anında içeride başka personellerin ve müşterilerinde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından iş yeri güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay sonrası kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yüzü maskeli ve kapüşonlu şahıs bir süre kasiyer ile konuştuktan sonra silahını çalışana doğrultuyor. Bu esnada kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar ve şüphelinin silahını ateşledikten sonra bir an için kasaya doğru yönelmesi ve paraları istemesi görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Kar yağışı İstanbul'a geri döndüKar yağışı İstanbul'a geri döndü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

İzmir'de feci olay! 'Ölümümden kimse sorumlu değil' diye not bırakıp intihar etti

İzmir'de feci olay! 'Ölümümden kimse sorumlu değil' diye not bırakıp intihar etti

Mutant koronavirüs çocukları da etkiledi: Vaka artışında patlama yaşanıyor

Mutant koronavirüs çocukları da etkiledi: Vaka artışında patlama yaşanıyor

25 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25 Mart deprem mi oldu?

Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı (25 Mart yurtta hava durumu)

Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Kar yağışı İstanbul'a geri döndü

Kar yağışı İstanbul'a geri döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.