HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de marketteki tartışma kanlı bitti

İzmir’de marketteki tartışma kanlı bitti

23.11.2020 22:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayındır ilçesinde markette çıkan tartışmada tabancayla vurulan market sahibi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Furunlu Mahallesi’nde bulunan bir markette, iddiaya göre aynı mahallede yaşayan market sahibi Raşit Tutuğ (37) ile M.C.

İzmir’in Bayındır ilçesinde markette çıkan tartışmada tabancayla vurulan market sahibi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Furunlu Mahallesi’nde bulunan bir markette, iddiaya göre aynı mahallede yaşayan market sahibi Raşit Tutuğ (37) ile M.C. isimli şahıs tartışmaya başladı. M.C., tartıştığı Tutuğ’u tabancayla vurarak kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Tutuğ’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.C.’nin daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenilirken, Raşit Tutuğ’un cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandıCHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Bakan Koca, 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi

Bakan Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu

Bakan Soylu şehit öğretmeni unutmadı

Van'da doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Van'da doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama! İtiraf ettiler

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.