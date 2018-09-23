İzmir'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Menderes Caddesi'ndeki markete gelen iş yeri sahibi Raşit Baltaş, yaklaşık 40 bin lira tutarındaki ürünlerin çalındığını fark ederek polise başvurdu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı akülü araçla gerçekleştirdiği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık zanlısının akülü araçla markete gelmesi, çaldığı ürünleri çuvala koyup araca yükleyerek kaçması yer alıyor.

