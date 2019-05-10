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İzmir'de marketten maskeli ve silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 03:29 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi, bir marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi bir marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibi Ozan Büyük'ü silahla etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki tekel ürünleri ve kasada bulunan bir miktar parayı ellerindeki torbaya doldurup kaçtı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Polis, iş yerinin yan sokağındaki bir otomobile binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- "Canımdan kıymetli değil"

Ozan Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini kapatmaya hazırlandığını belirterek, "Yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi içeri girdi. Biri silahı sürekli kafama doğrulttu, biri raflardaki tekel ürünlerini aldı, diğeri de kasada bulunan parayı boşalttı. Hiç konuşmadılar, sadece 'boşalt' dediler. Gelenleri tanımıyorum. Silah doğrulttuğu için telaşlandım ve korktum. 'Silahı çek ne istiyorsan al' dedim. Canımdan kıymetli değil. Daha sonra çıktılar, sanırım yan sokakta bekleyen arabaya binip kaçtılar." diye konuştu.

Öte yandan soygun anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli ve silahlı dükkana giren şüphelilerin vitrindeki tekel ürünleri ve kasadaki parayı almaları yer alıyor.

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