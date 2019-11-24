İzmir'de Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulu açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslik Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulunun açılış töreni, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılımıyla yapıldı.

Binali Yıldırım, okulun resmi açılış programında yaptığı konuşmada, törene birlikte katıldıkları eşi Semiha Yıldırım'ın da öğretmen olduğunu belirterek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okul için Özgener ve Aliberti ailelerine teşekkür eden Yıldırım, "İzmir bu anlamda bereketli bir şehir. Hayırseverlerimiz 25 okul yaptırıyor. Bugün bir müjdemiz daha var. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener kardeşime dedim ki 'Babalar için bir okul var, analar için yok mu? O da 'Başım gözüm üstüne' dedi. Bir de anneler için böyle güzel bir okul yaptırmaya karar verdiler. İzmirliler adına hayırlı olsun." dedi.

Kent genelinde tekli eğitimin yüzde 81 oranına ulaştığını, bu rakamı yüzde 100'e çıkarmak için yeni bir eğitim seferberliği başlatılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, başta hayırseverler olmak üzere herkese büyük görev düştüğünü söyledi.