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İzmir'de mazgala sıkışan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

İzmir'de mazgala sıkışan kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de mazgala sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki yağmur suyu tahliye kanalının denizle buluştuğu noktadan içeriye giren bir kişinin mazgala sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri mazgalları birbirine bağlayan cıvataları sökerek, isminin Hasan Hüseyin Öztürk olduğunu ifade eden kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sokakta yaşadığı öğrenilen Hasan Hüseyin Öztürk, bilinçsiz bir şekilde su tahliye kanalının içerisine girdiğini söyledi.

Görgü tanığı Mahir Dalgıç ise Öztürk'ü kanala girmemesi için uyardığını belirterek, "Sürüne sürüne mazgalın ucuna geldi ama beni dinlemedi. Sonra polisi aradım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye izmir kurtarma mazgal

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