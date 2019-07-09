İzmir’de meclisten toplu ulaşımda iki müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Halk Taşıt" adıyla başlattığı yarı yarıya indirimli toplu ulaşım hizmeti günde iki saatten üç saate çıkarılıyor. Meclise oy birliği ile kabul edilen yeni uygulamaya göre indirimli tarife sabah bir saat daha erkene alınarak 05.00’de başlayacak. Ulaşımdaki ikinci müjde ise İzmir Büyükşehir Belediyesinden Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan aileleri ilgilendiriyor. 0-5 yaş arası çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, toplu ulaşımla ilgili iki önemli karar alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 29 Nisan’da başlattığı ‘Halk Taşıt Uygulaması’nın süresi genişletildi. Sabah 06.00 - 07.00, akşam 19.00 - 20.00 saatleri arasındaki yüzde 50 indirimli tarife, sabahları bir saat daha erkene alınarak bundan böyle 05.00 - 07.00 arasında uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim projeleri arasında yer alan ve ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan uygulama böylece günde 3 saate yayılmış olacak. Halk Taşıt Uygulaması kentteki otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımını kapsıyor.

Sosyal yardımlara yeni bir halka

Ulaşımla ilgili ikinci önemli karar da dar gelirli ve çocuk sahibi aileleri sevindirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinden Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan aileler için de yeni bir uygulama başlatılıyor. 0-5 yaş arası çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek. Çocukların en masum döneminde sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek uygulama ile çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliği ile kabul edilen her iki madde 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Büyükşehir yerel basın el ele

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında önemli önergeler de gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz günlerde yerel yönetim-yerel basın iş birliğinde sürdürülebilir bir model oluşturmak için yaptığı hamle Meclis gündemine taşındı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının yaygın/yerel gazetelerde yayımlanma zorunluluğunun kaldırılmasını öngören Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne karşı yerel basını destekleyecek önemli bir önerge tartışmaya açıldı. Yerel basın kuruluşlarına verilen ilanların kesilmesi ve gelirlerde meydana gelen düşüş hakkında konuşan Başkan Soyer, Büyükşehir Meclis kararlarının İzmir’de faaliyet gösteren yazılı basın kuruluşunda yayımlanacağını ifade etmişti.