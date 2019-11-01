İzmir'de Medya ve Mülteciler Basın Buluşması gerçekleşti

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) iş birliğiyle düzenlenen 'Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları'nın ikincisi, Suriye ve Türkiye'nin dört bir yanından 200 gazetecinin katılımıyla İzmir'de başladı. Üç gün boyunca çeşitli konuşmacıların, 'göç ve mültecilik alanında medyanın rolü' hakkında konuşacağı buluşmanın açılışına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca da katıldı. SGDD ve MUDEM iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları', İzmir'de başladı. Üç gün boyunca göç ve mültecilik alanında medyanın rolü, haber üretim süreçlerindeki farkındalık, mülteci haklarına ilişkin yasal çerçeve ve doğru terminoloji kullanımı konularına değinilecek olan etkinliğe Suriye'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 gazeteci katıldı. Son 2 yıldır düzenlenen ve şimdiye kadar 2 bine yakın gazeteciye ulaşılan toplantılar, bu yıl Ankara ve İzmir'den sonra Van'da devam edecek. Etkinliğin ilk gününe konuşmacı olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Uluslararası İş Birliği Sorumlusu Pierre-Yves Bellot, Gazeteci, belgesel ve film yapımcısı Coşkun Aral, Radyo Evi Derneği Başkanı Yusuf Erbaş, UNHCR Türkiye Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sözcüsü Selin Ünal katıldı. Etkinlikte aynı zamanda, Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteci çocuklardan oluşan, 2017 yılında kurulan Mülteci Çocuk Korosu, Türkçe ve Arapça şarkılar söyledi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, SGDD'yi kutlayarak, "Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ülkemizde bu işi sivil toplum kuruluşları yapmazsa, başka kim yapacak? Koroda şarkı söyleyen mülteci çocuklar da cıvıl cıvıllar, hepsini kutluyorum" dedi. 'MÜLTECİLERİN TOPLUMA UYUMU KONUSUNDA BASINA BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR' Dernekten ve projeden bahseden SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ise, "45 ilde 73 sahada geçici koruma altındaki Suriyeliler ve sığınmacılara psikolojik destek vererek, sosyal uyum geliştirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bugün 26 milyon insan mülteci, her gün 37 bin kişinin evinden ayrılmak zorunda kaldığı ve her 2 saniyede bir kişinin doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda. Suriyelilerin yüzde 65'ini tek başına ağırlamakta. Son yıllarda dünyada en fazla mülteci barındıran ülkemizde 3 milyon 666 bin 288 Suriyeli, 400 bin civarında sığınmacı ve mülteci bulunmakta. Mültecilerin toplumumuza ve yerel halka olan uyumunun tesisinde basın mensuplarına büyük rol düşmektedir. Konu ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının basın mensuplarımızla ortak çalışma yürütmesi, ülkemizin ve sığınan kişilerin lehine olacaktır" diye konuştu.