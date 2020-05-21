-
Haberler
-
YURTHABER
-
İzmir
-
İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.
İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.
İZMİR
HABERLERİ
|
21.05.2020 19:47 |
Son Güncelleme
İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.