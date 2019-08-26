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İzmir’de Merve Özbey rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

İzmir’de yeni albümü ile büyük beğen toplayan ünlü pop sanatçısı Merve Özbey sahne aldı.

İzmir’de Merve Özbey rüzgarı

İzmir’de yeni albümü ile büyük beğen toplayan ünlü pop sanatçısı Merve Özbey sahne aldı. Hayranları Özbey’in birbirinden güzel şarkıları ile unutamayacakları bir akşam yaşadı.
Optimum ziyaretçileri bu hafta Merve Özbey ile coştu. "Bahçe Konserleri" kapsamında İzmirli hayranları ile buluşan Özbey, sempatik tavırları ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog nedeniyle de büyük beğeni topladı. Yeni albümünün çıkış parçası Kül’ün yanı sıra dillere dolanan Yaş Hikayesi, Helal Ettim gibi şarkılarını seslendiren Özbey, izleyicilerden tam not aldı. İzmirlilerle birlikte coşan Özbey, gecede müzik keyfini zirveye taşıdı.

İzmir’de Merve Özbey rüzgarı

İzmir’de Merve Özbey rüzgarı

İzmir’de Merve Özbey rüzgarı

İzmir’de Merve Özbey rüzgarı

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