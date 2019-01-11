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İzmir'de metrekareye 125 kilogram yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

Kentin özellikle güney bölgesinde yoğunlaşan şiddetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi - Son 24 saatte Torbalı'nın Ovacık Mahallesi'ne metrekareye 125, Bayındır Çınardibi Mahallesi'ne 115, Kemalpaşa'ya ise 88 kilogram yağış düştü

İZMİR (AA) - İzmir'de şiddetli sağanak, son 24 saatte bazı ilçelere metrekareye 125 kilograma kadar yağış bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 2 gündür İzmir'in özellikle güney bölgesinde yoğunlaşan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Açıklamada, İzmir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Torbalı'nın Ovacık Mahallesi metrekareye 125,7 kilogram, Bayındır Çınardibi Mahallesi 115,2 kilogram, Kemalpaşa ise 88,2 kilogram yağış aldı.

Yağış ve fırtınanın etkili olması nedeniyle Büyükşehir ekipleri, 1220 personel ve 500'e yakın araçla sıkıntı yaşanan bölgelere müdahale etti.

- Ocak ortalamasına 11 günde yaklaştı

Öte yandan İzmir'de 1938-2017 yılları ocak ayı yağış ortalamasının 133,2 kilogram olması ve ocakın ilk 11 gününde metrekare başına 121,9 kilo yağış düşmesi de dikkat çekti.

Meteoroloji uzmanları, yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini, ay sonuna kadar kente "uzun yıllar ortalamasının" çok üzerinde bir yağış beklendiğini bildirdi.

- Fırtına da etkili oldu

İzmir'de şiddetli fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın hızı Karaburun'da dün sabah saatte 103,7 kilometre olarak tespit edildi. Rüzgarın hızı Gümüldür'de saatte 94, Narlıdere'de 93, Mordoğan'da 88, Altındağ'da 81, Urla'da 79, Foça'da ise 78 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan Buca Yeşildere'deki Atatürk maskının altından kopan bir kaya parçasının demiryolu hattına düşmesi nedeniyle İZBAN seferleri aksadı.

Kemalpaşa'da Yiğitler-Kurudere yolunda toprak kayması nedeniyle Büyükşehir ekipleri çalışma başlattı. Ansızca'da mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Armutlu-Çarşıklı mevkisinde duvar göçmesi nedeniyle yol bir süreliğine kapandı.

Ödemiş'te de yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Enerji nakil hatları zarar gördü. Bıçakçı Mahallesi'nde arazide mahsur kalan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve bölgeye gönderilen iş makineleriyle kurtarıldı.

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