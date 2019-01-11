İzmir'de metrekareye 125 kilogram yağış

İZMİR (AA) - İzmir'de şiddetli sağanak, son 24 saatte bazı ilçelere metrekareye 125 kilograma kadar yağış bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 2 gündür İzmir'in özellikle güney bölgesinde yoğunlaşan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Açıklamada, İzmir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Torbalı'nın Ovacık Mahallesi metrekareye 125,7 kilogram, Bayındır Çınardibi Mahallesi 115,2 kilogram, Kemalpaşa ise 88,2 kilogram yağış aldı.

Yağış ve fırtınanın etkili olması nedeniyle Büyükşehir ekipleri, 1220 personel ve 500'e yakın araçla sıkıntı yaşanan bölgelere müdahale etti.

- Ocak ortalamasına 11 günde yaklaştı

Öte yandan İzmir'de 1938-2017 yılları ocak ayı yağış ortalamasının 133,2 kilogram olması ve ocakın ilk 11 gününde metrekare başına 121,9 kilo yağış düşmesi de dikkat çekti.

Meteoroloji uzmanları, yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini, ay sonuna kadar kente "uzun yıllar ortalamasının" çok üzerinde bir yağış beklendiğini bildirdi.

- Fırtına da etkili oldu