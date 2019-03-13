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İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

ÇALIŞANLAR FARK ETMİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi.

İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)

ÇALIŞANLAR FARK ETMİŞ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi. Gece etkili olan sağanağın da etkisiyle meydana geldiği sanılan göçük sırasında, su borusu patlarken, yer altındaki imalatın beton duvarları ve demirler açığa çıktı.
EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA
Çalışanların haber vermesinin ardından şantiyeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, göçük alanında eğitimli köpeklerle arama yaptı. İlk aramadan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)

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