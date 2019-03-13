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İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Toprak altında kaldığı sanılan 2 güvenlik görevlisi için arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."

Umut KARAKOYUN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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