İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)

GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları, arama-kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini ileri sürerek, görevlilere tepki gösterdi. Ağrılı olan Mehmet Çiftçi'nin kızı Adalet Şen (41), "Sabahtan beri demir seyrediyoruz. Bitmeyen bir inşaatın üzerinde bu kadar demirin ne işi var? Ayrıca sürekli oradan su akıyor. Balçık var, burada neden inşaat yapılıyor? Burada benim babam olmayabilirdi, başkası da olabilirdi. Burada ihmal var. Mühendisler, müteahhitler bunu görmüyor mu? İnsanların canı yanıyor. Sadece demir çıkardılar, iki cana ulaşamıyorlar. Canımız yanıyor. İhmallerin asla peşini bırakmayacağız" dedi.

Tepkiler üzerine AFAD'tan bir görevli ise ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.