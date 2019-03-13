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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında bir göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından kurtarma çalışmalarına başlandı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN, Hande NAYMAN-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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