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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılırken, arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçükİzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçükİzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçükİzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

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