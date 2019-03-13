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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor.

AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor. Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi, kardeşinden haber alamayınca göçük meydana gelen şantiyeye geldi. Kardeşinden dün geceden beri haber alamadığı için buraya geldiğini belirten Çiftçi, endişeli olduğunu söyledi. Evli olan ve çocukları bulunan Mehmet Çiftçi'yi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Göçük altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi ile röp
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN, Hande NAYMAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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