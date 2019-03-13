İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (5)

İZMİR VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI İzmir'de metro vagonları için yapılan iki katlı yeraltı parkında meydana gelen göçüğün altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Öte yandan göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ailesi de olay yerine geldi. Çiftçi'nin yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları ise henüz olay yerine gelmedi. Polis ekipleri, toprakta kayma ve oynama olduğunu belirterek, gazetecileri ile görevli olmayanları çalışmaların sürdürdüğü alandan uzaklaştırdı. Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

