HABER

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

İZMİR VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI İzmir'de metro vagonları için yapılan iki katlı yeraltı parkında meydana gelen göçüğün altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

İZMİR VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI İzmir'de metro vagonları için yapılan iki katlı yeraltı parkında meydana gelen göçüğün altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Öte yandan göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ailesi de olay yerine geldi. Çiftçi'nin yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları ise henüz olay yerine gelmedi. Polis ekipleri, toprakta kayma ve oynama olduğunu belirterek, gazetecileri ile görevli olmayanları çalışmaların sürdürdüğü alandan uzaklaştırdı. Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Tırın çarparak metrelerce sürüklediği araçtan yara almadan kurtuldularTırın çarparak metrelerce sürüklediği araçtan yara almadan kurtuldular
Uyuşturucu baskını yapılan evde cephanelik çıktıUyuşturucu baskını yapılan evde cephanelik çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.