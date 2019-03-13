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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin, ihalesini yaptığı ve özel bir firma tarafından çalışmaları sürdürülen yeraltı otoparkı inşaatında yaşanan göçüğün ardından, bölgede inceleme yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, olayın sadece aşırı yağmurlardan kaynaklanmadığını söyledi.

'GÖÇÜK YALNIZCA YAĞMUR SUYUNA BAĞLANMAMALI' Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin, ihalesini yaptığı ve özel bir firma tarafından çalışmaları sürdürülen yeraltı otoparkı inşaatında yaşanan göçüğün ardından, bölgede inceleme yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, olayın sadece aşırı yağmurlardan kaynaklanmadığını söyledi. Olay yerinde gözlem yaptıklarını belirten Erdoğan, Diyafram duvarın, arkasındaki zeminde bulunan su nedeniyle oluşan basıncın neticesinde, göçüğün meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Diyafram duvarın bir tanesi imalat esnasında aşağı inmeden önce çöküyor. Burada iki katlı şerit halinde inşaat yapılıyor. Son kata inilirken bu olay meydana geldi dedi. Göçüğü sadece yağmur suyuna bağlamanın doğru olmadığını da kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü Detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Yağmur suyu hep olacak. Projelerin bunun hesaba katılarak yapılması gerekiyor. Projelerin incelenmesi gerekiyor. Yapılan projeler doğru mu, yerinde yapılan imalatlar da projeye uygun mu Bunların incelenmesi gerekiyor. Süreç içerisinde bunlar incelenecek. Çalışma yapılan alanda yüzeysel bir drenajla yağmur suyu uzaklaştırılabilir. Eğer yağmur suyu yer altı sularında bir yükselmeye neden oluyorsa daha uygun aylarda çalışmalar yapılabilir. İmalat veya proje hatasının olup olmadığını söylemek için henüz erken. Burada detaylı çalışma yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığında olay netlik kazanacak. Öte yandan göçüğün olduğu alanda, iki bekçi için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

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