İzmir'de Mevlid-i Nebi programı

O rahmet ikliminde büyüyenlerin 23 yıllık sürede o coğrafyadaki nuru dünyanın bütün köşelerine ulaştırdığını aktaran İşliyen, namazın önemine değindi. İşleyen, gençleri namaza davet ederek, "Sevgili genç kardeşim, bu soğukta sabah kalksan, abdest alsan, duyuyorsun sabah ezanını. 'Sabah kıldığınız iki rekat dünya içindeki her şeyden daha hayırlı.' diyor. 'Soğukta kalkılmaz, dersim var, işim var.' diyorsun, nefsinin bahanelerine uyuyorsun. 'Ahiret karşılığında dünya hayatına mı razı oldunuz.' diye uyarıyor Allah ayetinde." diye konuştu.

İşliyen, Allah'ın resulü Hazreti Muhammed'in en büyük üzüntüsünün ümmeti hakkında duyduğu üzüntü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"(İman etmiyorlar, mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini parçalayacaksın) diye Rabbimizin uyarısına uğramıştı Allah resulü. Çocuklarımızın, gençlerimizin öyle sıkıntıları var ki. Anne babalar olarak onlarla iletişimde öyle sıkıntılar var ki. Bizim sahip çıkamadığımız çocuklarımız iş, makam sahibi olur ama imansız, irfansız, Muhammedsiz kalırsa nereye giderler? Sormaya bile gerek yok. Çocuklarımıza, gençlerimize Muhammed Mustafa'nın sahip çıktığı gibi sahip çıkılmalı."

Vali Erol Ayyıldız da bu dünya hayatının bir imtihan olduğunu belirterek, bu imtihandan başarılı çıkmak için Allah'ın ümmete verdiği en büyük mükafatın Hazreti Muhammed olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in, sade yaşantısı, edep ve hayası ile yeni bir dünyanın kapılarını açtığını aktaran Ayyıldız, insanlara insanlıklarını hatırlattığını, kendisinden sonra geleceklere aydınlık sunduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu'nun da katıldığı programda, tasavvuf müziği dinletisi sunuldu, "Mevlid-i Nebi" adlı kısa film izletildi. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan hafız Enes Kaput tarafından Kur'an okundu.

