İzmir'de midibüs devrildi: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki 35 ZTG 60 plakalı midibüs 5714/24 sokakta rampa çıktığı sırada önüne çıkan bir araç nedeniyle durdu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, geriye doğru kayarak bir evin duvarına çarptı ve devrildi.
Kazada sürücü Özdemir ile araçta bulunan Mahmut Sevim, Zeycan Sevim ve Yasemin Mandalli Ulusoy yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sırasında sokakta bulunan bir doğal gaz kutusunun hasar görmesi nedeniyle bölgede gaz kesintisi yapıldı. Hasar gören doğal gaz kutusu İZMİRGAZ görevlilerince onarıldı.
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