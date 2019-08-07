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İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir’in Kınık ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Tekin'in kullandığı 35 F 9425 plakalı midibüs, Bergama-Soma kara yolu Poyracık Kavşağında, Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.

İki aracın sürücüsünün de dahil olduğu 14 kişi yaralandı.

Ambulansla Bergama Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 13’ü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan bir yaralının ise tedavisi sürüyor.

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İzmir Kınık Kaza trafik kazası

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