HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi

İzmir’de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi

14.03.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ve 17 bobin sigara kağıdı ele geçirildi.İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ve 17 bobin sigara kağıdı ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adresle ilgili tüm bilgi toplayan ekipler, savcılıktan da operasyon için izin aldı. Alınan arama izni ile birlikte harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli adreste detaylı arama yaptı. Arama sonucu sigara kaçakçılarının depo olarak kullandığı iş yerinde ve bu iş yeri tarafından kullanıldığı tespit edilen araçta toplam 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Filtreli sigara kağıtlarının yanı sıra söz konusu adreste yasadışı sigara üretiminde kullanılan şeritler halinde sarılmış kilometrelerce uzunluğunda toplam 17 bobin sigara kağıdı da ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sunucu ele geçirilen milyonlarca sigara kağıdının içerisinin tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasadışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi. Operasyonda ele geçirilen kaçak sigara üretiminde kullanılan ürünlere el konulurken sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İzmir’de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturmaSon Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Bakan Koca: Üstlendiğimiz sorumluluk...

En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi: Yarın öğleden sonra başlayacak

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.