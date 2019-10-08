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İzmir'de Mimarlar Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

 ULUSLARARASI alanda, 'Herkes için konut' sloganıyla kutlanan Mimarlık Günü için İzmir'de Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından etkinlik düzenlendi.

İzmir'de Mimarlar Günü kutlandı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- ULUSLARARASI alanda, 'Herkes için konut' sloganıyla kutlanan Mimarlık Günü için İzmir'de Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından etkinlik düzenlendi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in de yer aldığı etkinlikte iki ayrı sergi açılışı yapıldı, mimarlık mesleğinde 30'uncu ve 50'nci yılını dolduran 80 üyeye plaket verildi. Açılış konuşmasını Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Alpaslan yaptı. Sağlıksız yapılaşmaların birçok kent gibi İzmir'i de etkilediğini belirten Alpaslan, "Yoğun, nefes alamayan bir kent merkezi, diğer tarafta niteliksiz mekanlardan ve yaşam çevrelerinden oluşan mahalleler, sokaklar ortaya çıkarmıştır. Ancak bugün gelinen noktanın yeni dönem başlatmak için milat kabul edilmesi gerekmektedir. En azından yeni belediye başkanımız söylemleri ile bize bu umut veriyor. Daha üst ölçekte, tüm imar etkinliklerinde yol gösterici olabilecek bir ilkeler belgesinin oluşturulmasını öneriyoruz. Örneğin her semtte yeterli büyüklükte ulaşılabilir yeşil alanlar üretilmeli, bina yükseklikleri sınırlandırılmalı. Bu ilkelerin bir başlangıç olacağına ve olumlu yönde kararların üretilmesine altlık sağlayacaklarına inanıyoruz. Belediyelerimizden nitelikli çevreyi önemseyen sözler duymak istiyoruz" diye konuştu.

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İzmir'de Mimarlar Günü kutlandıİzmir'de Mimarlar Günü kutlandı

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