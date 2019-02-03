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İzmir'de minibüsün çarptığı kişi, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 01:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında yürüyen Seyfi Appak (55), minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de minibüsün çarptığı kişi, öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında yürüyen Seyfi Appak (55), minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Ovakent Mahallesi yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Oktay Baklav yönetimindeki 35 D 0939 plakalı minibüs, Ovakent yönüne seyir halinde olduğu sırada yol kenarında yaya olarak ilerleyen Seyfi Appak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Appak ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Appak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Appak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyfi Appak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından jandarma ekipleri minibüs sürücüsü Oktay Baklav'ı gözaltına aldı.

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