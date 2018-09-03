İzmir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar'da Bornova yönüne giden A.Ü. yönetimindeki 35 PK 254 plakalı servis minibüsü, Yeşildere Caddesi Tepecik Köprü kavşağında aynı yönde seyreden Murat Turan'ın (39) kullandığı 33 KR 546 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Turan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsünün ifadesinde, motosikletin başka bir araçla çarpıştığını, kullandığı minibüse çarparak sürücüsünün savrulduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.
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