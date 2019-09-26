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İzmir’de minik çocuk balkondan düştü, durumu ağır

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde iki yaşındaki bir çocuk oyun oynadığı sırada 2 metrelik balkondan aşağıya düştü.Olay, Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi 293 sokakta meydana geldi.

İzmir’in Buca ilçesinde iki yaşındaki bir çocuk oyun oynadığı sırada 2 metrelik balkondan aşağıya düştü.
Olay, Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi 293 sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonunda oyun oynayan Azize Hira Dülek (2), dengesini kaybederek 2 metreden aşağıya düştü. Çocuğu gören mahalle sakinleri hemen sağlık görevlilerine haber verirken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Dülek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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