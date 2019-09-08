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İzmir'de, Monica Molina rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

ÜNLÜ İspanyol şarkıcı Monica Molina, 88.

İzmir'de, Monica Molina rüzgarı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- ÜNLÜ İspanyol şarkıcı Monica Molina, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Molina, şarkıları ile fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Daha önce de geldiği Türkiye ile bir gönül bağı kurduğunu söyleyen ve röportajlarında Türkiye’den övgüyle söz eden İspanyol diva Monica Molina, İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında İzmirli hayranlarıyla buluştu. 'Tu Despedida', 'Vuela', 'De Cal y Arena', 'A Vida', 'Mar Blanca' ve 'Autorretrato' isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını İzmirli sevenleri için söyledi. Son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştiren Monica Molina'ya şarkılarını söylerken, çim alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.

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İzmir'de, Monica Molina rüzgarıİzmir'de, Monica Molina rüzgarıİzmir'de, Monica Molina rüzgarı

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