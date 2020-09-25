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İzmir’de motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, şüphelendikleri şahısları takibe alan jandarma ekipleri, 2 motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı.İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Menemen ilçesine bağlı Yıldırım mahallesinde şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldı.

İzmir’in Menemen ilçesinde, şüphelendikleri şahısları takibe alan jandarma ekipleri, 2 motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Menemen ilçesine bağlı Yıldırım mahallesinde şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldı. Ekipler, A.E.K. (17) ve O.S. (17) isimli şahısların düz kontak yöntemiyle iki adet motosiklet çaldıklarını tespit etti. Şüpheli şahıslar takibin ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli 2 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları öğrenildi.

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