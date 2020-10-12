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İzmir’de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 05:19 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde refüje çarparak yola savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza, gece saatlerinde Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde refüje çarparak yola savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova istikametinden Bayraklı yönüne hızla gitmekte olan Cengiz D., idaresindeki Suzuki marka 35 ARD 344 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yola savruldu. Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra ikiye bölünürken, kazada sürücü Cengiz D., ve motosiklette bulunan bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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