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İzmir'de motosiklet satış dükkanı ve tamirhanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Yangında, çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi, bir kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir’in Konak ilçesindeki bir motosiklet satış ve tamir dükkanında çıkan yangında çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yağhaneler Semti Yeşillik Caddesi'nde S.G'ye ait olduğu belirtilen motosiklet satış ve tamir servisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede motosikletlere sıçrayan alevler bir anda büyüdü.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin büyük bir bölümünden de görülürken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş yeri sahibinin oğlu T.G. malzemeleri kurtarma çalışması sırasında hafif yaralandı.

Yangında çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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