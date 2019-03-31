HABER

İzmir’de motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucunda demir bariyerlere çarptı.

İzmir’de motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucunda demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücünün, kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Uslu idaresindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet Bayraklı yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten düştü. Demir bariyerlere çarpan Uslu ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Uslu’nun kaza yaptığı sırada başında kask olmadığı ileri sürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir’de motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kazaCumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza
Hemşire Tuğba’nın ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemiHemşire Tuğba’nın ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı

Bu halde buldu! Kilometrelerce kucağında taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.