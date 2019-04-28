İzmir'de motosiklet tutkunlarından çocuk istismarına tepki

İZMİR (AA) - İzmir'deki motosiklet kulüplerinin üyeleri, çocuk istismarına tepki gösterdi.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan motosiklet kulüplerinin üyeleri, "Çocuk ve kadın istismarına karşı motorcular" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü Basın Sözcüsü Melis Kocabaş, çocukları istismardan arınmış bir çevrede büyütmek için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.

İhmal ve istismarın çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Kocabaş, bu çocukların ilerleyen yıllarda sosyal becerilerde yetersizlik, davranış sorunları, düşük özgüven ve öğrenmede zorluk yaşama ihtimallerinin arttığını ifade etti.

Kocabaş, şunları kaydetti:

"Yetişkin olduklarında da çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşma oranları artıyor. Şiddet gösterme eğilimleri artıyor. Bunun için çocukların korunma, sağlık, beslenme ve eğitim konularını birlikte ele alan, bütüncül bir çocuk politikasını hayata geçirmeliyiz. Her çocuğun erken yaşlardan itibaren bakım, eğitim, sağlık ve korunma hizmetlerinden eşit olarak yararlandığı, şiddet, ihmal ve istismardan korunarak büyüyebildiği başta aile ve hane olmak üzere destekleyici ortamlar içinde olması gerektiğine inanıyoruz."

Çevredeki vatandaşların da desteklediği motosikletçiler açıklamanın ardından dağıldı.

